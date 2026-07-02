Lucho Miranda envía mensaje a Duco: "No tener a BTS en el Estadio Nacional es una falta de respeto"

El comediante Lucho Miranda se sumó a las críticas contra el Instituto Nacional del Deporte (IND), quienes no autorizaron los shows de BTS en el Estadio Nacional.

Fue este jueves que el organismo informó sobre la baja del acuerdo con la productora DG Medios, a cargo del evento fijado para el 14, 16 y 17 de octubre, justificando la decisión por incompatibilidades operacionales debido a la alta envergadura del montaje del espectáculo.

En el programa web "No Hacemos Uno", el triunfador de Viña -que aseguró ser ARMY, nombre que recibe la fanaticada del grupo surcoreano- envió un directo mensaje a Natalia Duco, ministra del Deporte.

"No tener a BTS en el Estadio Nacional me parece una falta de respeto para todos los que seguimos a este grupo coreano", partió diciendo el humorista.

Posteriormente, el oriundo de Vicuña añadió: "Puedes decir 'el Estadio Nacional es solo para deporte'. Y sí, puede ser pero ¿Cómo el Monumental de Argentina? ¿Cómo el Bernabéu? ¿Qué? ¿Ellos hacen puro ajedrez por el pasto? ¡No po! Para tu hueveo también (sic)", comentó entre risas.

"Se metió con el fandom equivocado"

Tras las palabras de Miranda, su compañero Pedro Ruminot no tardó en sumarse a los descargos con su cuota de ironía, lanzando una directa advertencia a la jefa de la cartera de Deportes.

"Señora Ministra del Deporte, lo único que le digo: se metió con el fandom equivocado. Nosotros los ARMY no la vamos a perdonar y vamos a molestar todos los días, a cada hora, en cada minuto hasta que dejen que BTS se presente en el Estadio Nacional", lanzó el exClub de la Comedia.

En línea con lo anterior, el esposo de Alison Mandel señaló que "el Estadio Nacional es el estadio de todos los chilenos, financiado con los impuestos de todos los chilenos. Y si bien su objetivo central y de origen era el deporte, también se pueden hacer conciertos ahí".

"El concierto es alegría, es música, es diversión para los jóvenes y las jóvenes de Chile. El deporte no es solo la única escapatoria para que los jóvenes no caigan ni en la droga, ni en el alcohol ni en nada de eso; también lo es la música y la sana diversión. Y el Instituto Nacional del Deporte debe proveer y promover eso", añadió.

Para cerrar el hilarante momento, Ruminot lanzó un directo recado: "¡Señora Duco!", consigna que fue rematada de inmediato por Miranda, quien gritó de fondo: "¡Preste el Nacional!".