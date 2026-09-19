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Tópicos: Magazine | Humor

Melón y Melame sufrieron chascarro con asistente en fonda de Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"¿Cuántos clotiazepam se tomó?", le preguntaron a una mujer del público.

Melón y Melame sufrieron chascarro con asistente en fonda de Ñuñoa
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Durante su presentación en la fonda de Ñuñoa, el dúo humorístico Melón y Melame protagonizaron un divertido momento con una asistente, quien se quedó dormida durante su show.

Mientras los personajes de Mauricio Flores y Gigi Martin estaban desarrollando su rutina, una particular imagen apareció en pantalla: una mujer estaba apoyada en una valla, durmiendo.

El registro fue mostrado en la transmisión pero también en las pantallas al costado del escenario, lo que generó la reacción del público y luego de los comediantes.

"¡Se quedó dormida la vieja!", dijo Gigi Martin, mientras su compañero le gritó: "¡Señora despierte! Hace media hora que está saliendo en pantalla".

"¿Cuántos clotiazepam se tomó?", le preguntaron a la mujer, quien finalmente despertó y se tomó con humor la situación.

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