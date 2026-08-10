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Tópicos: Magazine | Humor

Millenium Show reapareció en televisión con drástico cambio de look y nueva rutina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Turrón y Peñeteñe protagoinizaron el regreso de "Coliseo" en Mega.

Millenium Show reapareció en televisión con drástico cambio de look y nueva rutina
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La dupla humorística Millenium Show reapareció en televisión como parte de la nueva temporada del programa "Coliseo" en Mega.

Turrón y Peñeteñe volvieron a la pantalla chica tras haber enfrentado diversos problemas de salud pero con la misión de volver al Festival de Viña del Mar, evento en el que triunfaron en el año 2001.

Con una renovada rutina, en la que revelaron que Turrón había pasado por la cárcel reciéntemente, la dupla logró convencer al jurado y avanzar de etapa en el concurso.

Los comediantes también hicieron referencia a sus notorios cambios físicos y al paso del tiempo en sus cuerpos.

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