La Velada del Año 6 fue vista por más de 30 millones de usuarios

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, influencers y youtubers, fue seguido desde más de 34 millones de dispositivos y tuvo un peak de audiencia de 8,7 millones de dispositivos simultáneos.

El espectáculo, que se realizó el pasado sábado en Sevilla, alcanzó más de 20 millones de usuarios se a través de YouTube, otros 7 millones en Twitch y 6,5 millones en TikTok. Actualmente el evento tiene 61 millones de reproducciones en Youtube.

La Velada del famoso 'streamer' español Ibai Llamos reunió este año a músicos como Juanes, Bad Gyal, Yandel o Eladio Carrión, con influencers que se enfrentaron a puños.

La Velada del Año "fue una edición más la referencia del entretenimiento mundial en Internet, con la comunidad hispanohablante volcada con sus creadores y artistas favoritos durante más de ocho horas de 'streaming' en directo", subrayó la organización.

En la edición de 2026 Ibai Llanos apostó por la emisión en multiplataforma, lo que supuso, indicaron los organizadores, que el espectáculo llegase "a más hogares y pantallas que nunca" convirtiendo La Velada del Año en "el primer gran evento de 'streaming' en España retransmitido en directo y de forma simultánea en tres plataformas, YouTube, Twitch y TikTok".

Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores.