La empresa Iansa, pilar de la economía y el desarrollo social chileno por décadas, enfrenta un momento decisivo con el anuncio de la suspensión de la compra de remolacha para la temporada 2026-2027.

Esta medida, que marca el posible fin de una era productiva, genera gran preocupación en el sector agrícola y la sociedad.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, la escritora Consuelo Ferrer Durán, a través de su libro "Siembra de Cristal", detalló una crónica que ilumina la huella que Iansa dejó en la vida de miles de familias y en la conformación de comunidades, como lo atestigua la experiencia de su padre, Vicente Ferrer, quien dedicó 61 años a la empresa.

"A mí me parecía muy bonito que el azúcar de Chile fuera de remolacha. El resto de las azúcares de Sudamérica son de caña. Entonces me parecía que era un rasgo como muy identitario del azúcar de acá", comentó Ferrer.

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