La Región Metropolitana y otras áreas de la zona central se alistan para recibir precipitaciones durante este fin de semana, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, Alonso Guajardo, experto de la DMC, detalló que las lluvias "deberían comenzar en la cordillera a partir de la noche del viernes 15 y extenderse hasta la madrugada y mañana del sábado 16".

Asimismo, dio cuenta que la cantidad de precipitación pronosticada es moderada. "Aproximadamente 5 milímetros", informó Guajardo.

Además, las precipitaciones no se limitarán solo a lluvia. En las regiones de Coquimbo y O'Higgins, se esperan nevadas.

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