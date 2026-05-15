En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el economista venezolano Ricardo Hausmann, profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y fundador y director del "Growth Lab" (Laboratorio de Crecimiento) de la misma institución, analizó los desafíos del crecimiento económico chileno y enfatizó la necesidad de que nuestro país deje "el hábito de compararse con América Latina" para comenzar a mirar ecosistemas de innovación más dinámicos, como el de Corea del Sur.

El investigador explicó que mientras Seúl exporta tecnologías desarrolladas recientemente, en el caso de Chile "ha habido relativamente poco cambio en las cosas en que es lo suficientemente bueno haciendo como para venderlas en el resto del mundo, y esa falta de dinamismo en ese lado de la economía es lo que explica que crezca al 2% en vez de al 5% o al 6%, como a los que les va mejor".

"Chile no debe darle la espalda a sus recursos naturales, pero tiene que hacer más que recursos naturales", afirmó Hausmann, que destacó las similitudes geográficas y climáticas con el estado de California, pero subrayó la falta de aglomeraciones productivas basadas en el conocimiento.

Finalmente, respecto al pesimismo de una parte de los chilenos sobre el futuro del país, el experto manifestó una visión optimista: "Yo no veo un país en crisis, pero me encanta esta percepción de insatisfacción, porque la insatisfacción tiene que llevar a la acción; no a la desesperanza. Chile está muy lejos de donde quiere y puede estar. Hay una tierra prometida y hay que cruzar el desierto para llegar a ella, pero uno lo cruza entusiasmado porque sabe que del otro lado hay un futuro mejor", concluyó.

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