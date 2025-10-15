AC/DC podría volver a Chile tras 30 años de su histórico debut

La legendaria banda australiana AC/DC podría volver a Chile, de acuerdo con medios brasileños y confirmó La Tercera, como parte del tramo sudamericano de la "Power Up Tour", que ha recorrido Europa, Estados Unidos y Australia durante 2024 y 2025.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AC/DC (@acdc)

De acuerdo con las fuentes, existen negociaciones preliminares para que la agrupación se presente en un recinto de alta convocatoria, como el Estadio Nacional. Su paso por Santiago sería parte de un circuito que incluye a Argentina y Brasil, donde ya se reportaron tres fechas en el Autódromo de Interlagos, en São Paulo.

Sería el segundo concierto de AC/DC en Chile, tras su debut el 22 de marzo de 1996 en el Estadio Nacional, ante unas 20 mil personas, en el marco de la gira "Ballbreaker". La banda no pudo volver en 2009 debido a las remodelaciones del estadio, cuando su tour "Black Ice" solo visitó Argentina y Brasil.

AC/DC mantiene una formación estable encabezada por Brian Johnson y Angus Young, junto a Stevie Young, Chris Chaney y Matt Laug. En sus presentaciones más recientes, el grupo ha interpretado clásicos como "Back in Black", "Thunderstruck", "You Shook Me All Night Long" y "Highway to Hell".

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios y una vigencia que niega apagarse, AC/DC podría pisar el territorio chileno durante marzo de 2026.