Actualizan estado de salud del reggaetonero Zion tras accidente

El reggaetonero Zion se está recuperando positivamente tras sufrir un accidente de tránsito.

A través de redes sociales, Baby Records Inc. y Nu Form Management, sus representantes, señalaron que el exintegrante del grupo Zion y Lennox "continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control".

Si bien, no entregaron detalles sobre lo sucedido, indicaron que el puertorriqueño se muestra optimista ante su regreso a los escenarios, añadiendo que el artista "espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum 'The Perfect Melody 2'".

Asimismo, los portavoces agradecieron a los seguidores del cantante por las muestras de cariño y cadenas de oración.

"A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes", concluyeron.