Tópicos: Magazine | Música

Actualizan estado de salud del reggaetonero Zion tras accidente

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El artista puertorriqueño se vio involucrado en un grave accidente automovilístico.

Actualizan estado de salud del reggaetonero Zion tras accidente
El reggaetonero Zion se está recuperando positivamente tras sufrir un accidente de tránsito

A través de redes sociales, Baby Records Inc. y Nu Form Management, sus representantes, señalaron que el exintegrante del grupo Zion y Lennox "continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control".

Si bien, no entregaron detalles sobre lo sucedido, indicaron que el puertorriqueño se muestra optimista ante su regreso a los escenarios, añadiendo que el artista "espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum 'The Perfect Melody 2'". 

Asimismo, los portavoces agradecieron a los seguidores del cantante por las muestras de cariño y cadenas de oración.

"A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes", concluyeron.

