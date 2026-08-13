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Tópicos: Magazine | Música

Ángel Parra y la ausencia de la Yein Fonda: "Que un año no se haga..."

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico celebrará un especial concierto con su grupo Ángel Parra Trío.

Ángel Parra y la ausencia de la Yein Fonda:
 Teatro CA660
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El músico Ángel Parra abordó la situación de La Yein Fonda, el clásico evento dieciochero organizado por Los Tres que anunció que no se realizará este año.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, el guitarrista del grupo penquista señaló que si bien "no puedo responder eso porque no lo manejo", si "me parece bien que un año esto no se haga".

"Nosotros estamos preparándonos para los conciertos del Unplugged (14 y 15 de noviembre) y ojalá se den las otras sorpresas que estamos preparando. Puede ser extraño que no haya Yein Fonda, pero no es un tema que nos desespere", agregó.

Por estos días Ángel Parra se prepara para un especial show que dará el próximo 21 de agosto con su grupo Ángel Parra Trío en el Teatro CA660. En él recordarán el improvisado álbum "Piscola Standars" a 30 años de su lanzamiento.

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