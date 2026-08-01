Ariana Grande lanzó su esperado octavo álbum

Ariana Grande finalmente lanzó su esperado octavo álbum, "petal", que marca su regreso musical tras varios años dedicados a la actuación.

La ganadora de tres premios Grammy produjo este disco junto a ILYA, con Max Martin como coautor y productor en tres temas, presentando también el videoclip del segundo single que da título al álbum.

El primer sencillo, "hate that i made you love me", debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, marcando el décimo número 1 de la cantautora en dicha lista.

Este lanzamiento se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien volvió a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años, con la que recorre Norteamérica y que tendrá cinco paradas en Londres.

La gira se centra en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine", una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

La artista estadounidense vuelve a las presentaciones en vivo luego de centrarse en sus proyectos como actriz y protagonizar proyectos como el exitoso musical "Wicked", donde interpretó a "Glinda" y cuya segunda parte se estrenó en 2025. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Oscar, de los cuales ganó dos.

Además, protagonizará "Focker-In-Law" junto a Ben Stiller y Robert De Niro, que se estrena en noviembre, y en 2027 debutará en las tablas en el West End de Londres con una nueva producción de "Sunday in the Park with George", junto a Jonathan Bailey.