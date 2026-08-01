Ariana Grande lanzó su esperado octavo álbum
"petal" marca el regreso musical de la artista.
"petal" marca el regreso musical de la artista.
Ariana Grande finalmente lanzó su esperado octavo álbum, "petal", que marca su regreso musical tras varios años dedicados a la actuación.
La ganadora de tres premios Grammy produjo este disco junto a ILYA, con Max Martin como coautor y productor en tres temas, presentando también el videoclip del segundo single que da título al álbum.
El primer sencillo, "hate that i made you love me", debutó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, marcando el décimo número 1 de la cantautora en dicha lista.
Este lanzamiento se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien volvió a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años, con la que recorre Norteamérica y que tendrá cinco paradas en Londres.
La gira se centra en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine", una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.
La artista estadounidense vuelve a las presentaciones en vivo luego de centrarse en sus proyectos como actriz y protagonizar proyectos como el exitoso musical "Wicked", donde interpretó a "Glinda" y cuya segunda parte se estrenó en 2025. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Oscar, de los cuales ganó dos.
Además, protagonizará "Focker-In-Law" junto a Ben Stiller y Robert De Niro, que se estrena en noviembre, y en 2027 debutará en las tablas en el West End de Londres con una nueva producción de "Sunday in the Park with George", junto a Jonathan Bailey.