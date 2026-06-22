Se completa la historia: "Wicked por siempre" llega al streaming

A más de 20 años de su estreno en las tablas de Broadway, la ambiciosa adaptación cinematográfica del musical "Wicked" se completa en el streaming con el estreno de "Wicked: Por Siempre".

La segunda parte y final de la historia jamás contada de las brujas de Oz, con Ariana Grande como la admirada "Glinda" y Cynthia Erivo como la compasiva (y verde) "Elphaba", estará disponible el próximo 10 de julio en HBO Max.

En la misma plataforma ya se encuentra su primera parte, también dirigida por Jon M. Chu y con un elenco que incluye a Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ethan Slater y Bowen Yang.

El musical está inspirado en la novela "Wicked: Memorias de una bruja mala" de Gregory Maguire, siendo una revisión del clásico de Frank Baum, "El maravilloso mago de Oz", que da una enorme relectura a la malvada bruja del Oeste.

Mucho antes de "Dorothy", vemos a "Elphaba" y "Glinda" conociéndose como estudiantes en la Universidad de Shiz en la Tierra de Oz y forjando una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con El Maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes.

El inquebrantable deseo de popularidad de "Glinda" se ve seducido por el poder, mientras que la determinación de "Elphaba" de permanecer fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas e impactantes en su futuro. Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente las verán cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste.