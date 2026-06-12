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Tópicos: País | Policial | Incendios

Antofagasta: un menor murió en gigantesco incendio en campamento

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El siniestro dejó medio centenar de damnificados.

La falta de agua y grifos complicó el trabajo de Bomberos.

Antofagasta: un menor murió en gigantesco incendio en campamento
 Cuerpo de Bomberos de Antofagasta

A raíz de la tragedia, fue convocado un Cogrid para coordinar las acciones y la Fiscalía instruyó pericias a Labocar.

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Un menor de edad fallecido, 50 damnificados y 13 viviendas afectadas -nueve de ellas con daños totales- fue el saldo de un gigantesco incendio que se registró la noche de este viernes en el campamento "Un Techo para Latinoamérica", ubicado en las calles Santa Rosa de Huara y Juvenal Morla, en el sector norte alto de Antofagasta.

Esta emergencia revistió caracteres de extrema complejidad debido a las dificultades geográficas para el acceso de los carros bomba y a la falta de grifos en el sector, lo que obligó al apoyo de unidades de abastecimiento de Bomberos, que desplegó más de 100 voluntarios en el lugar.

"Tuvimos una alarma de incendio en un campamento. En este momento, tenemos nueve casas totalmente destruidas, cuatro parcialmente, ya sea por los efectos del fuego y del agua. Tenemos 30 adultos y 19 niños (damnificados), y, lamentablemente,una persona fallecida", señaló Alfonso Olivera, primer comandante de Bomberos.

Carabineros de Orden Público apoyaron las labores de Bomberos resguardando el perímetro y al personal, instruyendo la Fiscalía Local la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para determinar el origen del siniestro y confirmar científicamente la identidad de la víctima.

"Hasta el momento, lamentablemente, hemos evidenciado la existencia de un cuerpo, pero estamos esperando las pericias de Labocar, que ya viene al lugar", explicó el jefe de Zona, general Cristian Montre.

Debido a la magnitud de la tragedia, las autoridades regionales convocaron de urgencia a una sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para coordinar las acciones correspondientes tras este lamentable y fatal hecho.

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