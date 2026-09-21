"Basta de normalizar el odio": La Noche responde a Leo Rey tras polémico mensaje contra Alexítico

Leo Rey dio de qué hablar este fin de semana tras su presentación en La Gran Fonda de Chile en el Parque O'Higgins.

Al inicio de la presentación, el artista lanzó un fuerte mensaje contra su excompañero Alexítico, líder del grupo La Noche.

"Chúpalo, Alexítico" (sic), gritó el cantante antes de interpretar "Que nadie se entere", consigna que se repitió entre el público durante todo el espectáculo.

La respuesta de La Noche

Tras la situación, desde La Noche decidieron referirse públicamente a los dichos del cantante, marcando distancia de quien fuera integrante de la agrupación y cuestionando que este tipo de comentarios sean utilizados como parte de un espectáculo.

"No somos partidarios de amplificar el odio, mucho menos cuando este se utiliza como parte de un show o de una exposición mediática", señalaron.

En esa línea, la banda también criticó que los medios de comunicación den espacio a comentarios que, según plantearon, contribuyen a normalizar el bullying y el hostigamiento, recordando que durante más de 16 años Alexis y Gabriel han sido objeto de burlas y situaciones que también han alcanzado a sus familias, hijos, amigos y personas cercanas.

Asimismo, la agrupación solicitó "públicamente algo muy sencillo: que se nos deje de relacionar con Leo Rey y que se respete nuestra decisión de desvincularnos completamente de esa persona y de sus acciones", afirmaron, asegurando además que no buscan "alimentar una guerra de declaraciones", sino poner un límite.

Finalmente, la agrupación sostuvo que quiere ser reconocida por su trabajo musical y no por las polémicas, apuntando que "no toda burla deja de ser violencia porque se diga frente a una cámara" y que "no todo lo que genera audiencia merece ser amplificado".

"Nosotros elegimos no ser parte de eso. BASTA DE NORMALIZAR EL ODIO", concluyeron.