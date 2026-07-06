Beyoncé se olvida del country y vuelve al R&B en su nueva canción
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Autor: Redacción Cooperativa
El tema fue estrenado como un regalo para sus fans.
El tema fue estrenado como un regalo para sus fans.
La cantante Beyoncé parece haber dejado atrás su etapa country con el lanzamiento de su primera canción en dos años.
Se trata de "MORNING DEW (DONK)", un tema cuya sonoridad se acerca a la primera etapa de su carrera y a estilos como el R&B.
La canción fue compuesta por ella misma y Pharrell Williams, y fue presentada como "un gesto directo a su leal BeyHive (su grupo de fans) para conmemorar la épica celebración de 'B'Day' que se viene".
"MORNING DEW (DONK)" será incluido dentro de la edición por el 20° aniversario de "B'Day", su aclamado segundo disco solista lanzado originalmente el 4 de septiembre de 2006.