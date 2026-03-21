BTS volvió a los escenarios en medio de incertidumbre por sus shows en Chile

El grupo BTS tuvo un exitoso regreso a los escenarios este sábado, en el marco del lanzamiento de su décimo álbum "Arirang".

El monumental espectáculo, celebrado en la histórica plaza Gwanghwamun en Seúl, marcó el regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook como grupo tras una pausa de casi cuatro años en la que los artistas cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Durante la noche, el septeto hizo vibrar al público presente y es que, pese a que solo 22.000 fans obtuvieron acceso a las zonas de baile exclusivas, el evento reunió a una multitud estimada entre 200.000 y 260.000 personas.

Asimismo, la plataforma de streaming Netflix transmitió el concierto en vivo alcanzando millones de espectadores a nivel global.

En tanto, el repertorio incluyó 12 canciones -ocho del nuevo álbum y cuatro pertenecientes a trabajos anteriores-, las que lograron emocionar a los presentes.

El setlist de BTS en su regreso a los escenarios:

Body to Body

Hooligan

2.0

Butter

MIC Drop

Aliens

FYA

SWIM

Like Animals

NORMAL

Dynamite

Mikrokosmos

El tour mundial y la incógnita en Chile

Tras su regreso, BTS iniciará su gira mundial "Arirang", la que comenzará en abril en Corea del Sur. El recorrido contempla presentaciones en distintos continentes, incluyendo Europa, Estados Unidos y América Latina.

En ese contexto, el grupo también agendó su paso por Chile como parte de su tramo sudamericano, fijadas para el 16 y 17 de octubre.

El arribo del grupo al país, sin embargo, enfrenta un escenario de incertidumbre debido al recinto donde se realizarían los shows ya que el Estadio Nacional aparece como la principal opción, considerando la magnitud del espectáculo.

Esto, además, en medio de la postura del Ministerio del Deporte, encabezado por la ministra Natalia Duco, cuya administración ha recalcado que el recinto debe priorizar el uso deportivo por sobre los espectáculos masivos.

A ello se suma el cruce de fechas con el festival MUDA, a realizarse en el sector del Parque Estadio Nacional durante los mismos días.

Pese a ese escenario, desde la organización apuntan a que el coliseo de Ñuñoa es el único espacio viable para montar un espectáculo de estas características, por lo que aún se desconocen mayores detalles sobre el show.