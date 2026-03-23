Ca7riel y Paco Amoroso en Chile 2026: Fecha, recinto y venta de entradas

Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron su regreso a Chile de la mano de su álbum "Free Spirits".

El dúo argentino, que se irá de gira mundial, fijó un show en el Movistar Arena para el 23 de noviembre.

En "Free Spirits", lanzado el pasado jueves 19 de marzo, los trasandinos expanden su ya impredecible mezcla de trap, rock, pop y espectáculo vanguardista hacia algo más grande, más incisivo y emocionalmente más sincero, sin perder el humor, la volatilidad y la maestría musical que los han convertido en uno de los grupos más magnéticos surgidos de Argentina en este siglo.

Venta de entradas

Las entradas para Ca7riel y Paco Amoroso estarán disponibles en Puntoticket a partir del a partir del martes 24 de marzo a las 11:00 horas, partiendo con la preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 26 de marzo a las 11:00 horas a través del mismo sistema.