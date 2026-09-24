Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.2°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Cancelan segundo show de Robbie Williams en Lima a días de su llegada a Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras detectar incumplimientos de seguridad durante el primer show, autoridades clausuraron el Arena 1 Park.

Cancelan segundo show de Robbie Williams en Lima a días de su llegada a Chile
 Instagram @robbiewilliams
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, fue cancelado luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara el Arena 1 Park, recinto donde se realizaría el espectáculo en la capital peruana.

La decisión se tomó tras detectar incumplimientos de seguridad durante la primera presentación del artista británico, realizada ayer miércoles, relacionados principalmente con las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Según informó la Municipalidad de San Miguel, estas situaciones evidenciaron deficiencias en la organización y seguridad del evento, por lo que se determinó la clausura inmediata del recinto con el objetivo de resguardar la integridad de los asistentes.

La suspensión generó molestia entre los fanáticos que tenían entradas para esta segunda fecha, quienes comenzaron a solicitar información sobre qué ocurrirá con sus boletos, mientras que One Entertainment, productora a cargo del evento, no ha entregado detalles sobre una eventual reprogramación o devolución.

El inconveniente ocurre apenas tres días antes de la llegada del cantante británico a Chile, donde tiene agendada una nueva presentación como parte de su gira "Britpop".

Cabe recordar que Williams se presentará este domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada