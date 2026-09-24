Cancelan segundo show de Robbie Williams en Lima a días de su llegada a Chile

El segundo concierto de Robbie Williams en Lima, programado para este jueves 24 de septiembre, fue cancelado luego de que la Municipalidad de San Miguel clausurara el Arena 1 Park, recinto donde se realizaría el espectáculo en la capital peruana.

La decisión se tomó tras detectar incumplimientos de seguridad durante la primera presentación del artista británico, realizada ayer miércoles, relacionados principalmente con las vías de evacuación, el desorden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales.

Según informó la Municipalidad de San Miguel, estas situaciones evidenciaron deficiencias en la organización y seguridad del evento, por lo que se determinó la clausura inmediata del recinto con el objetivo de resguardar la integridad de los asistentes.

La suspensión generó molestia entre los fanáticos que tenían entradas para esta segunda fecha, quienes comenzaron a solicitar información sobre qué ocurrirá con sus boletos, mientras que One Entertainment, productora a cargo del evento, no ha entregado detalles sobre una eventual reprogramación o devolución.

El inconveniente ocurre apenas tres días antes de la llegada del cantante británico a Chile, donde tiene agendada una nueva presentación como parte de su gira "Britpop".

Cabe recordar que Williams se presentará este domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.