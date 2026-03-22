Chappell Roan responde a acusaciones de Jorginho por supuesto desaire a su hijastra

Chappell Roan reaccionó a las acusaciones del futbolista Jorginho, quien afirmó que el equipo de seguridad de la cantante tuvo un desaire con su hijastra de 11 años en un hotel de São Paulo, Brasil.

De acuerdo al jugador del Flamengo, Catherine Harding, su esposa, y la pequeña Ada coincidieron con la artista en el lugar y, durante el desayuno, decidió pasar cerca de donde la estrella pop estaba comiendo para confirmar que era ella.

Tras esta acción, la menor volvió a su mesa y minutos después, un guardia de seguridad llegó a increparlas, acusando violentamente a la niña, quien estalló en lágrimas.

Chappell Roan responde a Jorginho

Por su parte, Kayleigh Rose Amstutz, nombre real de la artista, se refirió a la situación mediante una historia de Instagram, aclarando que el guardia involucrado no pertenece a su staff de guardaespaldas.

"Ni siquiera vi a esta mujer y su hija", dijo en referencia a la niña -cuyo padre biológico es el actor Jude Law- y a Harding.

Bajo esta línea, la ganadora del Grammy señaló que "nadie se acercó a mí, nadie estuvo molestándome. Yo solo estaba tomando desayuno y creo que estas personas también se estaban quedando en el hotel".

"No le pedí a los guardias que hablaran con la madre y su hija. Ellas ni siquiera se acercaron a mí. No hicieron nada", declaró, señalando que fue injusto que la seguridad del hotel creyera que habían razones para enfrentar a la menor.

Asimismo, la autora de "Picture You" -que se presentó este sábado en Lollapalooza Brasil- afirmó que no odia "a la gente que es fanática de mi música, no odio a los niños y asumir eso es una locura".

"Lo lamento por esa madre e hija. Que alguien asumiera que ellas estaban haciendo algo y que eso las hiciera sentir incómodas me pone bastante triste. No se lo merecían", sentenció.