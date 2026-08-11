Condenan a Puntoticket a indemnizar a clientes por evento suspendido hace 10 años

La Corte Suprema emitió un fallo que condena a la ticketera Puntoticket a indemnizar a aquellos consumidores afectados por un evento musical suspendido una década atrás.

Se trata del Festival Frontera del año 2016, el cual fue suspendido horas antes de su realización luego de no conseguir las autorizaciones pertinentes de la entonces Intendencia Metropolitana. Finalmente el festival, organizado por la productora Transistor, sí se realizó en abril del año siguiente, aunque en un recinto distinto al original.

Esto motivó a una serie de compradores y asistentes a unirse en una demanda colectiva canalizada a través del Servicio Nacional del Consumidor que apuntaba específicamente contra la ticketera Puntoticket y a la devolución de fondos.

"Finalmente, y tras largos años de tramitación, la Corte Suprema le dio la razón al SERNAC, estableciendo por primera vez la calidad de intermediaria de una ticketera, en este caso de Puntoticket, por vender las entradas de un evento que finalmente no

se realizó, obligándola a compensar a los consumidores afectados", destacó la entidad.

De acuerdo al fallo se consideró a Puntoticket como una intermediaria al proveer entradas para un colectivo de consumidores mediante un precio, pese a que el incumplimiento pudiese venir desde un tercero.

Además se establecieron indemnizaciones para personas de regiones que no pudieron asistir (hasta $94.760); para quienes eran de regiones pero sí asistieron a la nueva fecha (hasta $72.290); para personas de Santiago que no pudieron asistir (hasta $33.490) y para los de Santiago que finalmente sí fueron (hasta $10.620).