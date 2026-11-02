Deep Purple suspendió gira europea tras problema de salud de Ian Gillan

La emblemática banda británica Deep Purple suspendió el resto de su gira por Reino Unido y Europa tras los problemas de salud de su icónico vocalista Ian Gillan.

El músico, de 81 años, fue hospitalizado de urgencia este fin de semana luego de sufrir una emergencia médica en Leipzig, obligando a cancelar los shows previstos para el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en Alemania.

Sin embargo, fue el propio Gillan quien confirmó este lunes que toda la gira europea fue suspendida "hasta nuevo aviso", para poder recuperarse completamente.

Agradeciendo los mensajes de apoyo de los últimos días, el vocalista de la banda explicó que tuvo "un problema de salud mientras estaba en Leipzig que me obligó a acudir de urgencia al hospital".

Mediante un comunicado en las redes sociales del grupo, dijo haber tenido "la esperanza de que me dieran el visto bueno para seguir hasta el final de la gira, pero hacerlo conllevaría riesgos muy graves".

"Por ello, y siguiendo el consejo de mi equipo médico y mi representante, hemos tomado la decisión de posponer el resto de la gira por Europa y el Reino Unido hasta nuevo aviso", confirmó.

La noticia llega a poco más de un mes del show que la banda tiene contemplado para el próximo 8 de diciembre en el Santander Arena, en lo que sería su novena visita a Chile.

Hasta el momento, no se han informado cambios y desde la productora The FanLab siguen trabajando para la fecha de diciembre.