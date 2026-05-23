Demi Lovato se reunió en el escenario con Luis Fonsi para cantar "Échame la culpa"

La cantante Demi Lovato sorprendió a sus seguidores al invitar a Luis Fonsi al escenario este viernes.

Durante su show en Dallas, la exDisney Channel estuvo acompañada del puertorriqueño para cantar "Échame la culpa", tema en conjunto que lanzaron hace casi 9 años.

"Que pasa Demi? Gracias por invitarme al show en tu ciudad natal!!! Cantar contigo es un regalo", escribió Fonsi en sus redes sociales.

Lanzada en noviembre de 2017, la canción se convirtió en un éxito global inmediato. La colaboración bilingüe lideró las listas de popularidad en más de una decena de países, debutó en el top de las canciones más escuchadas de plataformas como Spotify y su video musical superó los 2.000 millones de reproducciones en YouTube.

Cabe mencionar que Lovato se encuentra en medio de su gira "It's Not That Deep Tour", la cual de momento ha tenido fechas programadas solo en Norteamérica y ha destacado por la presencia de otros invitados sorpresa sobre el escenario, como fue el caso de Joe Jonas hace unas semanas.