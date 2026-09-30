Después de una década: Miley Cyrus vuelve al número 1 del Billboard 200

La cantante Miley Cyrus consiguió nuevamente el primer lugar del Billboard 200 con su nuevo álbum "Bass Persuades", convirtiéndose en su primer número 1 de la lista en más de una década.

El disco debutó en la cima con 61 mil unidades equivalentes, superando por un estrecho margen a "Dandelion" de Ella Langley, que quedó en el segundo puesto con casi 61 mil unidades.

Con este resultado, el LP de la ex Hannah Montana se convirtió en su sexto álbum en alcanzar el número 1 del Billboard 200, siendo el anterior "Bangerz", lanzado en 2013.

El nuevo material de la también actriz llegó a las plataformas el pasado 18 de septiembre y está encabezado por la canción que le da nombre al disco, cuyo videoclip fue estrenado como primer adelanto de la producción.

Por otro lado, Ella Langley también hizo historia esta semana con "Choosin' Texas", que alcanzó su semana número 24 en la cima del Billboard Hot 100, extendiendo el récord que había conseguido recientemente al superar las 22 semanas de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.