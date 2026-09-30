Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago16.5°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Después de una década: Miley Cyrus vuelve al número 1 del Billboard 200

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista logró su sexto número 1 en la lista, que debutó esta semana en la cima.

Después de una década: Miley Cyrus vuelve al número 1 del Billboard 200
 Instagram @miley
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Miley Cyrus consiguió nuevamente el primer lugar del Billboard 200 con su nuevo álbum "Bass Persuades", convirtiéndose en su primer número 1 de la lista en más de una década.

El disco debutó en la cima con 61 mil unidades equivalentes, superando por un estrecho margen a "Dandelion" de Ella Langley, que quedó en el segundo puesto con casi 61 mil unidades.

Con este resultado, el LP de la ex Hannah Montana se convirtió en su sexto álbum en alcanzar el número 1 del Billboard 200, siendo el anterior "Bangerz", lanzado en 2013.

El nuevo material de la también actriz llegó a las plataformas el pasado 18 de septiembre y está encabezado por la canción que le da nombre al disco, cuyo videoclip fue estrenado como primer adelanto de la producción.

Por otro lado, Ella Langley también hizo historia esta semana con "Choosin' Texas", que alcanzó su semana número 24 en la cima del Billboard Hot 100, extendiendo el récord que había conseguido recientemente al superar las 22 semanas de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada