Dolly Parton enfrenta nuevos problemas de salud
"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas", dijo en un video.
"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas", dijo en un video.
La cantante Dolly Parton, quien en mayo pasado canceló su residencia en Las Vegas, suspendió su asistencia a un evento en Tennessee por "problemas de salud", según señala la revista Variety.
La también actriz tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, en un parque de atracciones de su propiedad.
Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".
La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.
"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió la figura del country.
En mayo, Parton -de 80 años- pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025.