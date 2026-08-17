Dolly Parton enfrenta nuevos problemas de salud

La cantante Dolly Parton, quien en mayo pasado canceló su residencia en Las Vegas, suspendió su asistencia a un evento en Tennessee por "problemas de salud", según señala la revista Variety.

La también actriz tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, en un parque de atracciones de su propiedad.

Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.

"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió la figura del country.

En mayo, Parton -de 80 años- pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025.