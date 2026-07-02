El picante cruce entre Liam Gallagher y Fher de Maná por partido entre Inglaterra y México

A raíz del partido que enfrentará a México e Inglaterra por los octavos de final en el Mundial 2026, los cantantes Fher Olvera de Maná y Liam Gallagher de Oasis protagonizaron un picante cruce en redes sociales.

En la plataforma X la voz de "Champagne Supernova" celebró la victoria de Inglaterra sobre Congo y destacó el desempeño del goleador Harry Kane. Allí fue consultado por una usuaria por sobre su sentir acerca de que "Inglaterra será aplastada en el (estadio) Azteca".

Allí demostró la fe que tiene en su Selección y aseguró que "le ganaremos 5-0 a México".

La respuesta de Maná

La réplica de los mexicanos vino por parte de Fher Olvera, quien respondió al británico a través de la cuenta de Maná.

Portando la bandera de México, el cantante de "Mariposa traicionera" señaló que "el cantante de Oasis dijo que México iba a perder con Inglaterra 5 a 0... a ver, no manches. Ubícate, güey".

"¿5-0? Cálmate. Ahí vemos el domingo como nos va. No mames", agregó la voz de Maná. Por ahora su mensaje no ha tenido respuesta de Gallagher.

El partido entre México e Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio.