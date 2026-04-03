Exguitarrista de Turnstile fue detenido por intentar matar al papá del cantante

El exguitarrista del grupo Turnstile, Brady Ebert, fue detenido bajo los delitos de intento de asesinato y agresión.

Según detallan medios estadounidenses, el músico atropelló al padre del cantante Brendan Yates en las afueras de su casa. El hombre resultó con lesiones graves en sus piernas tras el ataque.

De acuerdo a testigos, Ebert se acercó manejando a la casa de los Yates mientras gritaba insultos y obsenidades.

Actulamente el músico se encuentra en prisión sin posibilidad de pagar una fianza para conseguir su libertad.

Brady Ebert fue expulsado de Turnstile en 2022 debido a "un patrón constante de comportamiento dañino que lo afecta a él, la banda y la comunidad".