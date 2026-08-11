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Tópicos: Magazine | Música

Fiestas Patrias sin un clásico: La Yein Fonda no va este año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los organizadores confirmaron la cancelación del evento argumentando "motivos de fuerza mayor".

Fiestas Patrias sin un clásico: La Yein Fonda no va este año
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A pocas semanas de Fiestas Patrias, la organización de la emblemática Yein Fonda anunció que el evento no se llevará a cabo este año.

A través de redes sociales, los encargados explicaron que la decisión se debe a "motivos de fuerza mayor". 

"Agradecemos sinceramente a todas las personas que esperaban con entusiasmo esta celebración y, especialmente, a quienes nos han acompañado y apoyado en años anteriores", lamentaron en el escrito. 

Y añadieron: "Esperamos poder reencontrarnos y celebrar juntos nuevamente en una próxima oportunidad".

Nacida en 1996 por iniciativa del grupo Los Tres, La Yein Fonda se consolidó con las décadas como uno de los espacios imperdibles de las Fiestas Patrias, reuniendo cumbia, rock y cueca brava en un solo lugar.

Con esto, el evento suma una de las pocas suspensiones de su historia, un escenario que anteriormente solo se había dado en 2014 y durante la crisis sanitaria de 2020 y 2021.

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