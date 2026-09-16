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Tópicos: Magazine | Música | Grammy Latino

Mon Laferte recibió seis nominaciones al Latin Grammy 2026: Competirá por Canción y Álbum del Año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Francisca Valenzuela y Los Tres también fueron nominados.

Mon Laferte recibió seis nominaciones al Latin Grammy 2026: Competirá por Canción y Álbum del Año
 IG: @monlaferte
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La cantante Mon Laferte recibió seis nominaciones a la próxima edición del Latin Grammy gracias a su álbum "Femme Fatale".

La chilena competirá en las categorías de Álbum del Año con esta placa, pero además estará en Canción y Grabación del Año con el tema homónimo de este trabajo.

También optará a Mejor Canción Pop por "Melancolía", Mejor Canción Alternativa con "1:30" y a Mejor Álbum Cantautor por este disco editado en 2025.

Las nominaciones del Latin Grammy fueron lideradas por el productor y compositor Edgar Barrera (Karol G, Becky G) con 10 postulaciones, seguido por CA7RIEL y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Rosalía y Karol G con siete cada uno.

Entre los nominados también apareció Francisca Valenzuela con su tema "BUGAMBILIA", el cual postula a Mejor Canción Alternativa. El grupo Los Tres también fue nominado en la categoría de Mejor Video Musical Versión Corta con su clip de "INRI".

Los Latin Grammy 2026 se entregarán el próximo jueves 12 de noviembre.

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