Rosalía arrasó en los Latin Grammy 2026 con seis premios

La cantante española Rosalía se convirtió en la gran ganadora del Latin Grammy 2026 al obtener seis premios, incluyendo el del Álbum del Año por "Lux" y el de Canción del Año por "La perla".

"Sé que tengo mucho que aprender y todavía no he hecho mi mejor trabajo, pero tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo la cantante tras recibir el premio de manos del colombiano Juanes.

Rosalía, que ha sido tres veces ganadora del premio a álbum del año en su trayectoria, el más importante de estos galardones, también aseguró que "Lux" era "su verdad".

"Si 'El mal querer' fue un sueño o 'Motomami' una apuesta, 'Lux' ha sido un salto al vacío", sentenció.

Además de los galardones a Rosalía, el Latin Grammy premió a Milo J con Grabación del Año por "Niño", a Karol G con Mejor Álbum Urbano con "Tropicoqueta" y a Jorge Drexler con Mejor Álbum Cantautor por "Taracá".