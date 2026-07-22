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Tópicos: Magazine | Música | Hip Hop

Rapero puertorriqueño fue golpeado con vidrio en pleno show

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Hades66 increpó al agresor.

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El rapero puertorriqueño conocido como Hades66 sufrió una agresión violenta en pleno concierto la noche del 21 de julio de 2026, luego de que un asistente le lanzara un vaso de vidrio directamente al rostro mientras se presentaba en España.

De acuerdo con los reportes e imágenes viralizadas en redes sociales, el artista detuvo de golpe su interpretación tras recibir el impacto. Visiblemente enfurecido, bajó del escenario custodiado por su equipo con la intención de encarar al agresor entre la multitud.

La situación escaló rápidamente a una riña colectiva dentro del establecimiento. El personal de seguridad intervino para identificar y expulsar al atacante, pero la tensión acumulada provocó enfrentamientos físicos en el local.

Tras el altercado, el show de Hades66 fue detenido completamente y el artista no volvió al escenario.

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