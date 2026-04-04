Imagine Dragons se lanza al mundo gamer con “Last Flag”

"Imagine Dragons", una de las bandas de rock más reconocidas del panorama internacional, no solo tiene talento en el escenario. Dos de sus miembros, el vocalista principal Dan Reynolds y su hermano y manager de la banda, Mac Reynolds, se lanzan ahora al mundo de los videojuegos con "Last Flag", un título multijugador basado en el clásico "atrapa la bandera".

Ambos hermanos fundaron en 2020 la desarrolladora independiente Night Street Games, y hoy presentan su primer proyecto: un extravagante juego online de acción en tercera persona, donde dos equipos compiten por encontrar y capturar la bandera del rival.

"Last Flag", que se estrenará el 14 de abril en Steam y Epic Games (con demo ya disponible), destaca por su estética de dibujos animados muy colorida, un ritmo vertiginoso y una clara inspiración en los concursos de televisión estadounidenses de los años 70.

El juego también bebe de las experiencias de infancia de los hermanos Reynolds, quienes buscan trasladar al mundo digital la emoción de jugar con amigos al clásico "capturar la bandera", donde el objetivo es cruzar al campo rival, robar la bandera y regresar sin ser tocado.

Una banda sonora a la altura

"Trabajar en Last Flag ha sido un sueño para todos nosotros. No es frecuente tener la oportunidad de crear un juego exactamente como quieres", señaló Mac Reynolds, cofundador del proyecto, en la nota de prensa de lanzamiento.

En el juego, los usuarios podrán elegir entre 9 personajes y competir en equipos de 5 contra 5, utilizando armas y habilidades especiales en partidas de hasta 20 minutos. El objetivo será capturar la bandera enemiga en distintos mapas, en encuentros intensos y caóticos donde no hay muertes, solo eliminaciones temporales. Esconder bien la bandera será clave para ganar.

La música tendrá un rol central. Dan Reynolds, voz detrás de éxitos como "Radioactive" y "Demons", trabajó junto a JT Daly y Dave Lowmiller en una banda sonora con inspiración clásica, grabada con instrumentos originales de los años 70 para aportar mayor autenticidad al juego.

Aunque inicialmente estará disponible solo en PC, el equipo espera lanzar versiones para consolas hacia finales de este año.

"Esto es solo el principio. Habrá nuevos mapas, nuevos concursantes y algunos giros inesperados a finales de este año. Estamos deseando compartirlo todo", concluyó Mac Reynolds.