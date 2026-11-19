El 28° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda de cobro de derechos de autor presentada por la SCD en contra de una productora Transistor, por infracciones en dos shows realizados en 2022: el festival Rockout del Estadio Santa Laura y el concierto de la banda Bring Me The Horizon, en el Teatro Coliseo.

La jueza Lilian Lizana consideró que la empresa "no pagó oportunamente los derechos de autor a la entidad colectiva", reseña el Poder Judicial.

Según se lee en el fallo, "la ejecución musical sin la autorización respectiva tiene el efecto de privar a los artistas, representados por la corporación demandante, de obtener la remuneración que el otorgamiento de dicha autorización les hubiere reportado".

La sentencia cita que la legislación estipula "8% de los ingresos brutos totales por función, reunión o espectáculo, por concepto de derecho de autor; 4% de los ingresos brutos totales por función, reunión o espectáculo, por concepto de derechos conexos" y que "en los ingresos brutos se comprende el total del producto de la venta de entradas, con la sola deducción del IVA, en caso de que el espectáculo estuviese afecto a dicho impuesto".

Además del pago que deberá realizar Transistor a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), el tribunal consideró una multa a beneficio fiscal de 10 unidades tributarias mensuales (UTM) -casi 724.000 pesos- y la condena en costas.

El festival Rockout 2022 incluyó presentaciones de The Killers, LP y Miranda!, entre otros; mientras que la edición 2026 -también en el Estadio Santa Laura- motivó críticas de la alcaldía de Independencia.