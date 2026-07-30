Karol G sorprendió con anuncio de nuevo disco: Se lanza este 7 de agosto

Karol G ha sorprendido a sus fans con el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, que se llamará "No me arrepiento de sentir tanto" y saldrá a la venta el próximo 7 de agosto, poco más de un año después de su anterior trabajo, "Tropicoqueta".

"El próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco, un disco que no veo la hora de cantar con todos ustedes, se llama 'No me arrepiento de sentir tanto'", anunció la cantante colombiana durante el tercer concierto de su gira "Viajando por el mundo. Tropitour", celebrado anoche en la ciudad canadiense de Toronto.

La Bichota ya presentó un nuevo tema, "Matadora", en el inicio de este tour, el viernes 24 de julio en Chicago, lo que apuntaba a la posibilidad de un nuevo álbum, que será su sexto disco de estudio.

"Tengo un anuncio para darles, Toronto. LLevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses un poco de este color que tenemos en este momento en el escenario (azul), llevo un par de meses preparando un segmento que entrará a ser parte de este tour", dijo la cantante antes de anunciar el disco, como recoge un video colgado en sus redes sociales.

Junto al video, la cantante de Medellín ha subido una foto de ella, de perfil, con el título del álbum, lo que ha hecho que se especule con que esta imagen pueda ser la cubierta del disco.

Un disco que llega en la gira de presentación de su anterior álbum, "Tropicoqueta", un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo o mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao o Marco Antonio Solís.