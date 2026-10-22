Unas tres mil personas, la mitad pertenecientes a coros de diferentes puntos de España, sorprendieron este jueves en la ciudad española de Oviedo a la cantante estadounidense Patti Smith interpretando su icónico himno "People have the power", un día antes de que recoja el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Más de 1.500 representantes de 78 grupos corales y otras voces anónimas se congregaron en la antigua Fábrica de Armas de la ciudad para darle una sorpresa a la considerada "madrina del punk", que expresó su asombro al llegar al recinto junto a la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

La artista y activista se subió a un escenario habilitado en ese complejo de la capital de la región española de Asturias, donde la esperaban miembros de su grupo. "¡Es una sorpresa! ¡Muchas gracias!", exclamó, visiblemente emocionada, al ver a la multitud congregada.

En ese momento, arrancaron los primeros acordes de "People have the power" y Smith, acompañada con las voces de este coro multitudinario, interpretó el legendario tema que llegó a convertirse en un himno de resistencia.

Tras unos minutos de unión de las voces de miles de personas y la de Smith, ésta agradeció el gesto "maravilloso" ofrecido a modo de regalo por todos los asistentes y confesó que escribió esta canción esperando que ocurriera un momento como ese.

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