Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.5°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

La emoción de Patti Smith: 1.500 personas cantaron con ella "People have the power"

Publicado: | Fuente: El Heraldo Puebla / EFE
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Unas tres mil personas, la mitad pertenecientes a coros de diferentes puntos de España, sorprendieron este jueves en la ciudad española de Oviedo a la cantante estadounidense Patti Smith interpretando su icónico himno "People have the power", un día antes de que recoja el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Más de 1.500 representantes de 78 grupos corales y otras voces anónimas se congregaron en la antigua Fábrica de Armas de la ciudad para darle una sorpresa a la considerada "madrina del punk", que expresó su asombro al llegar al recinto junto a la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

La artista y activista se subió a un escenario habilitado en ese complejo de la capital de la región española de Asturias, donde la esperaban miembros de su grupo. "¡Es una sorpresa! ¡Muchas gracias!", exclamó, visiblemente emocionada, al ver a la multitud congregada.

En ese momento, arrancaron los primeros acordes de "People have the power" y Smith, acompañada con las voces de este coro multitudinario, interpretó el legendario tema que llegó a convertirse en un himno de resistencia.

Tras unos minutos de unión de las voces de miles de personas y la de Smith, ésta agradeció el gesto "maravilloso" ofrecido a modo de regalo por todos los asistentes y confesó que escribió esta canción esperando que ocurriera un momento como ese.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados