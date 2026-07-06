Lauren Bennett, cantante de "Party Rock Anthem", murió a los 37 años

La cantante británica Lauren Bennett, reconocida por su colaboración con LMFAO en el exitoso tema "Party Rock Anthem", murió a los 37 años.

Su fallecimiento fue confirmado este lunes por sus excompañeras del grupo G.R.L., del que fuera una de sus integrantes, sin revelar las causas de su deceso.

En el texto, Paula van Oppen, Natasha Slayton y Emmalyn Estrada comunicaron la noticia "con gran tristeza" y reconocieron estar con "el corazón roto y no podemos ni empezar a expresar cuánto significaba para nosotras".

"Atesoraremos para siempre el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas; la extrañaremos profundamente y la amaremos siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones".

Bennett, que inició su carrera como miembro del grupo Paradiso Girl, alcanzó el éxito global en 2011 con su colaboración junto a LMFAO en "Party Rock Anthem", el cual estuvo seis semanas en la cima de la lista Billboard Hot 100 ese año. Además, fue elegido entre las 500 mejores canciones pop de los últimos 65 años por la revista Billboard.

Posteriormente se unió a G.R.L., grupo que debutó en 2013, siendo reconocido por el hit "Wild Wild Love" junto a Pitbull, aunque la formación tuvo corta vida y entró en pausa en 2015, luego de que una de sus integrantes originales, Simone Battle, falleciera en 2014. Años después, las miembros restantes se unieron para realizar giras, hasta la disolución definitiva en 2020.

A la cantante le sobrevive su hija de seis años Harlow, que tuvo junto al actor y bailarín estadounidense Kenny Wormald ("Footloose").