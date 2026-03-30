Lisa de BLACKPINK hace historia con su residencia en Las Vegas

La rapera y cantante Lisa, integrante de BLACKPINK, anunció su primera residencia de conciertos en Las Vegas que se conocerá como "Viva La Lisa", con lo cual hace historia al convertirse en la primera artista de K-pop en tener un espectáculo fijo en la ciudad conocida popularmente como la "Capital Mundial del Entretenimiento".

Estos shows de la cantante y actriz tailandesa Lalisa Manobal tendrán lugar en el Coliseo del Caesars Palace, tomándose los escenarios el 13 y 14 de noviembre de este 2026, y el 27 y 28 del mismo mes.

De esta manera, sigue los pasos de artistas como Céline Dion, Elton John, Adele, Lady Gaga y Backstreet Boys.

Se trata de un contrato de larga duración en Las Vegas que llega tras su debut en solitario con el álbum "Alter Ego", lanzado en febrero de 2025, y el más reciente disco de BLACKPINK, "Deadline", que se lanzó en febrero de este año y que fue precedido por el hit "Jump".

Además, en enero pasado cerró el tour mundial "Deadline" de BLACKPINK, el cual tuvo al grupo femenino surcoreano encabezando 15 shows en diferentes ciudades de Norteamérica, Asia y Europa.

Lisa también sigue adelante con su carrera como actriz tras su debut en la actuación con la tercera temporada de "The White Lotus" en 2025, preparándose para protagonizar una comedia romántica para Netflix que será escrita por Katie Silberman ("Set It Up").