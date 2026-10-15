Los platos que probó Jungkook de BTS en su paseo por Las Condes

BTS conquistó a la fanaticada chilena con el primero de sus tres shows en Chile a nueve años de su última visita al país, destacando el respeto a la privacidad del septeto surcoreano que ha existido por parte de ARMY, como se conoce a los seguidores del grupo.

Previo a su primer concierto en el Estadio Nacional, uno de sus integrantes, Jungkook, compartió una serie de postales de su recorrido por locales de la comuna de Las Condes, destacando su paso por la Confitería Torres, ubicada en el sector de Isidora Goyenechea.

En conversación con LUN, el dueño de los tradicionales locales, Claudio Soto, relató que el artista de 29 años llegó la noche del martes al restaurante "con un pequeño grupo", donde comieron "chupe de jaiba, locos, congrio, no estoy seguro si pastel de choclo".

"Parece que tenían hambre", aseguró.

De hecho, V conquistó al público del coliseo ñuñoíno la noche del miércoles al revelar al hablar en español y contar que probó las empanadas, desatando la euforia en las tribunas al decir: "Chile es el mejor país de Chile".

En la última jornada, los distintos integrantes del grupo han aprovechado el descanso para disfrutar de la gastronomía local, compartiendo en sus redes sociales diferentes postales de los platos que han probado.

BTS regresará al Nacional este viernes y sábado para completar las tres fechas agendadas en Chile, con entradas completamente agotadas.