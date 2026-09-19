Los Viking 5 responde por haber cantado en campaña de Kast

Luego de ser parte en noviembre de 2025 del cierre de campaña del candidato José Antonio Kast, la banda Los Viking 5 respondió a las críticas por su participación en

aquella ocasión.

Pedro Barraza, vocalista del grupo de Coquimbo, dijo a Modo Cumbia que ese hecho "le llamo la estupidez más grande del mundo" y defendió haber estado en la instancia "porque nosotros somos trabajadores".

Barraza recordó que grabaron una canción con Sol y Lluvia, que no quiere que "nunca más suceda lo que sucedió el 73 porque fue doloroso, tanto para un lado como para el otro".

Además, señaló algunos ejemplos, como haber tocado para el lanzamiento de la campaña de Carolina Tohá y del aniversario del triunfo del No. "¿Quién se enojó por eso? Nadie", expresó y dijo que al tocar para Kast la gente se enojó.

"Si el Partido Comunista nos contrata, yo voy a ir a tocar para el Partido Comunista. Yo trabajo por plata, no por partidos políticos", declaró Barraza.

Finalmente, dijo que la banda "no tiene la culpa de nada porque nosotros fuimos a trabajar por plata".