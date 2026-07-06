Louis Tomlinson proyectó el partido de Inglaterra vs. México en uno de sus conciertos

Pese a tener un concierto agendado, el cantante Louis Tomlinson no quiso perderse el partido entre Inglaterra y México.

Durante su show en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, el artista dividió las pantallas del recinto para transmitir encuentro deportivo.

A través de redes sociales, asistentes al show mostraron al ex One Direction luciendo una camiseta de su país natal, además de celebrar los goles de la selección inglesa.

El partido de octavos de final terminó con una ajustada victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México, un resultado que selló el pase de la selección europea a los cuartos de final del Mundial.

Por su parte, el nivel de fanatismo de Tomlinson no es novedad para sus seguidores, ya que ha mostrado en varias ocasiones ser un gran aficionado por el fútbol. De hecho, el intérprete de "Imposter" ha participado en varios eventos benéficos del Doncaster Rovers FC, equipo de su ciudad natal que compite en la League Two.

Asimismo, se hizo viral en 2024 por llevar un televisor al Festival Glastonbury, con el fin de ver jugar a su país en la Eurocopa.