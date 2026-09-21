Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago15.6°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Luis Miguel

El Sol regresa: Luis Miguel anunció nueva gira para 2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se desconocen las fechas, ciudades y países que serán parte del nuevo tour.

El Sol regresa: Luis Miguel anunció nueva gira para 2027
 Warner Music México

La última gira mundial del músico fue en 2024.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027, con el Sol de México anunciando una nueva gira para el próximo año.

El artista mexicano confirmó la noticia este lunes mediante su cuenta de Instagram, revelando su "Luis Miguel Tour 2027" sin dar más detalles.

Por lo tanto, se desconocen las fechas, ciudades y países que serán parte de la nueva gira del intérprete de "Ahora Te Puedes Marchar".

La última gira mundial del músico fue en 2024, tras lo cual se tomó un descanso y ha tenido pocas apariciones públicas, volviendo a los focos en agosto pasado con un comentado comercial de Coca-Cola.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada