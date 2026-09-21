El Sol regresa: Luis Miguel anunció nueva gira para 2027

Luis Miguel volverá a los escenarios en 2027, con el Sol de México anunciando una nueva gira para el próximo año.

El artista mexicano confirmó la noticia este lunes mediante su cuenta de Instagram, revelando su "Luis Miguel Tour 2027" sin dar más detalles.

Por lo tanto, se desconocen las fechas, ciudades y países que serán parte de la nueva gira del intérprete de "Ahora Te Puedes Marchar".

La última gira mundial del músico fue en 2024, tras lo cual se tomó un descanso y ha tenido pocas apariciones públicas, volviendo a los focos en agosto pasado con un comentado comercial de Coca-Cola.