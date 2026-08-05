Madonna y Kylie Minogue lanzan su primer tema juntas
"Love Sensation (Afterhours Mix)" se lanzará en todo el mundo este viernes.
Llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.
"Love Sensation (Afterhours Mix)" se lanzará en todo el mundo este viernes.
Llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.
Madonna y Kylie Minogue se unieron para cantar juntas por primera vez en "Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie", un tema que verá la luz este viernes, según lo anunciado por ambas artistas en sus redes sociales.
Madonna y Minogue cantaron la canción por primera vez esta semana en una concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.
La colaboración es un remix del tema "Love Sensation" y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.
Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, "Confessions II", ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minogue, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.
Madonna explora en "Confessions II" una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.