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Tópicos: Magazine | Música | Madonna

Madonna y Kylie Minogue lanzan su primer tema juntas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

"Love Sensation (Afterhours Mix)" se lanzará en todo el mundo este viernes.

Madonna y Kylie Minogue lanzan su primer tema juntas
 Warner Music

Llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.

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Madonna y Kylie Minogue se unieron para cantar juntas por primera vez en "Love Sensation (Afterhours Mix) – Madonna & Kylie", un tema que verá la luz este viernes, según lo anunciado por ambas artistas en sus redes sociales.

Madonna y Minogue cantaron la canción por primera vez esta semana en una concierto en el WorldPride de Ámsterdam. El tema se lanzará en todo el mundo el viernes 7 de agosto, según han anunciado ambas cantantes en sus redes sociales.

La colaboración es un remix del tema "Love Sensation" y llega tras años de especulaciones de posibles colaboraciones entre las dos cantantes.

Madonna, que sacó el 3 de julio su nuevo proyecto, "Confessions II", ha puesto a la venta en su web tres ediciones del tema junto a Kylie Minogue, con versiones para Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

Madonna explora en "Confessions II" una vez más la música electrónica y dance y cuenta con colaboraciones con artistas como Stromae, Feid o Sabrina Carpenter.

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