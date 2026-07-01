Manolo Arjona, histórico integrante de Locomía, muere a los 58 años

El cantante Manuel "Manolo" Arjona, miembro histórico del grupo Locomía, que triunfó en España y Latinoamérica, murió este miércoles a los 58 años en su casa de Barcelona.

El deceso del artista fue confirmado por Xavier Font, su compañero de banda y, según detalló el diario El País, el intérprete pasó el día tranquilo y con normalidad y falleció "en paz" mientras dormía.

Con varios discos de oro y de platino, el músico fue parte de la etapa inicial de la agrupación, uno de los primeros grupos en dar visibilidad a la comunidad LGTBI en España.

La banda nació a finales de los años ochenta en la isla mediterránea de Ibiza con Font a la cabeza, y estuvo integrada también por el hermano de este, Luis, y el neerlandés Gard Passchier.

Aquel fue el grupo que contrató José Luis Gil, entonces presidente de la discográfica Hispavox, para convertirlo en una banda de éxito en la España de aquella época con vigorosos movimientos de abanicos grandes, levitas con hombreras XXL y zapatos de punta. Pronto, sin embargo, surgieron tensiones que desembocaron, por ejemplo, en la salida de Xavier Font.

El miembro original sí formó parte del grupo que, conformado además por Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, publicó el primer álbum de Locomía, "Taiyo" (1989), del que destacaron temas como "Loco Mía" o "Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.)". El éxito los llevó hasta el "top 10" musical británico y a Latinoamérica.

El ahora fallecido abandonó la banda en 1992, tras haber vivido los mejores años de esta peculiar formación, marcada por igual por un éxito inmenso y los continúos problemas internos, con entradas y salidas constantes de miembros.

Arjona impulsó en 2013 un intento de vuelta de Locomía, algo que, en declaraciones a EFE, dijo que le tenía "muy ilusionado".