El cantante Marc Anthony se convirtió en padre por octava vez, dando la bienvenida a su hija Myla, su segundo bebé junto a Nadia Ferreira, su esposa 30 años menor.

La modelo paraguaya, que se casó con el músico en 2023, compartió el anuncio mediante sus redes sociales al mostrar las primeras imágenes de la familia reunida, incluyendo al primer hijo del matrimonio, Marco, tomando en brazos a su hermana menor.

"Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla", escribió Ferreira en su cuenta de Instagram, expresando que "no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".

De esta manera, Anthony ya es padre de ocho hijos. Además de Myla y Marco junto a Ferreira, el músico tuvo a Arianna y Chase junto a Debbie Rosado; a Cristian y Ryan con Dayanara Torres; y a los mellizos Emme y Max junto a Jennifer Lopez.