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Tópicos: Magazine | Música

Martin White regaló un Indio Pícaro en la TV española y sorprendió a David Broncano

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El autoproclamado "Rey de la Guaracha" estuvo en el popular programa "La Revuelta".

Martin White regaló un Indio Pícaro en la TV española y sorprendió a David Broncano
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El músico y productor chileno Martin White apareció en la televisión española y sorprendió con un clásico regalo nacional.

En su reciente visita al programa "La Revuelta", White pilló mal parado al conductor David Broncano y le obsequió un típico indio pícaro, el cual fue probado ahí mismo por el español.

"Lo vamos a dejar por aquí, porque es muy típico", celebró Broncano, mientras Martin White y el público presente sólo atinaban a reír.

Martin White fue a "La Revuelta" en compañía del colombiano Manuel Turizo para promocionar su nuevo tema conjunto "La Guaracha OH OH OH".

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