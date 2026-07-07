Martin White regaló un Indio Pícaro en la TV española y sorprendió a David Broncano

El músico y productor chileno Martin White apareció en la televisión española y sorprendió con un clásico regalo nacional.

En su reciente visita al programa "La Revuelta", White pilló mal parado al conductor David Broncano y le obsequió un típico indio pícaro, el cual fue probado ahí mismo por el español.

"Lo vamos a dejar por aquí, porque es muy típico", celebró Broncano, mientras Martin White y el público presente sólo atinaban a reír.

Martin White fue a "La Revuelta" en compañía del colombiano Manuel Turizo para promocionar su nuevo tema conjunto "La Guaracha OH OH OH".