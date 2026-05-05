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Tópicos: Magazine | Música

Mazapán prepara especial concierto por el Día de la Madre

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El clásico grupo infantil ofrecerá un show en Sala Omnium.

Mazapán prepara especial concierto por el Día de la Madre
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El clásico grupo Mazapán anunció que realizará un especial concierto para celebrar el Día de la Madre este domingo 10 de mayo.

La cita contará con los inmortales éxitos del grupo como "Una cuncuna amarilla,La chinita Margarita,La vaquita loca" y "¡Ay, Martín!", entre muchos otros.

Este show contará con entradas gratuitas para los menores de 2 años que ingresen en brazos de sus padres, mientras que los boletos se pueden adquirir en este sitio web con precios que parten en los $23.800.

El concierto de Mazapán por el Día de la Madre se realizará a las 11:00 horas de este domingo 10 de mayo en Sala Omnium (Las Condes).

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