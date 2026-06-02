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Tópicos: Magazine | Música | Metal

Presidenta de Bulgaria se reunió con Iron Maiden

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Iliana Yotova le deseó "éxito por muchos años más" a la banda británica, que se presentará en Chile durante el último trimestre.

Presidenta de Bulgaria se reunió con Iron Maiden
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Como "gente extraordinariamente sencilla" calificó la presidenta de Bulgaria, Iliana Yotova, a la banda de heavy metal inglesa Iron Maiden, luego de reunirse con algunos de sus integrantes antes del show del grupo en Sofía, el pasado 26 de mayo.

En un video publicado luego del concierto, se ve a la líder del socialismo local compartir con el vocalista Bruce Dickinson, el guitarrista Janick Gers y el nuevo baterista del sexteto, Simon Dawson.

"Fue un placer dar la bienvenida a Bulgaria a los músicos de Iron Maiden. Me impresiona que estas leyendas del metal y titanes sobre el escenario sean personas tan sencillas. ¡Les deseo mucho éxito en su concierto de esta noche en Sofía y muchos años más sobre los escenarios!", escribió la mandataria en sus redes sociales.

Iron Maiden se presentó ante 30 mil fans en Bulgaria en el marco de su gira "Run For Your Lives", celebrando su 50° aniversario y que los traerá a Chile los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

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