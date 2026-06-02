Carabinero abatió a sujeto que intentó atropellar y disparar a funcionaria

Un carabinero abatió de un tiro a un sujeto que presuntamente intentó atropellar y disparar a otra funcionaria que se aproximó a fiscalizarlo la noche del lunes, en la comuna de Independencia.

El personal policial llegó hasta la calle Cruz cerca de las 23:50 horas, después de que vecinos del sector denunciaran haber visto al hombre manipulando un arma dentro de un vehículo de color rojo.

Cuando los efectivos procedieron a controlar al sujeto, éste retrocedió el auto repentinamente, intentando arrollar a la carabinera que se le había acercado, por lo que su acompañante intervino, impactando al conductor en el tórax.

"En este retroceso, de acuerdo con la versión del personal que efectuó el disparo, éste (el sospechoso) habría hecho el gesto de sacar un objeto, aparentemente un arma de color negro, y ante esta (posible) agresión, desenfundó el arma y efectuó un disparo", relató el fiscal Gonzalo Gutiérrez.

El hombre de 29 años, que contaba con antecedentes penales -aunque nada vigente-, fue trasladado de inmediato al Hospital San José, donde falleció durante la madrugada.

El caso será investigado por la PDI, mas "por ahora, todo apuntaría a que existiría una legítima defensa o, en este caso, un evidente intento de desenfundar un arma, y actuó este funcionario policial reaccionando a esto", añadió el persecutor.

Posteriormente, se encontró un arma y su respectivo cargador en el vehículo del abatido, aunque de momento se desconoce si era real.