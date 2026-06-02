ONU expresa "serias dudas" sobre la muerte de Brooklyn Rivera en Nicaragua

La Oficina Naciones Unidas para los Derechos Humanos se unió a las condenas internacionales por la muerte del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera y expresó sus dudas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento, tras sufrir desaparición forzada y una detención arbitraria prolongada.

"Tenemos muy serias preocupaciones sobre las causas de su muerte, precisamente porque nadie conocía su paradero hasta cuatro días antes de la fecha de su supuesta muerte", indicó la portavoz de la entidad, Marta Hurtado.

La vocera agregó que "las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluido si tuvo acceso a atención médica adecuada, y la secuencia exacta de los hechos que llevaron a su muerte siguen sin estar claras".

Además, confirmó que el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, pidió a las autoridades nicaragüenses que lleven a cabo una investigación imparcial sobre la muerte de Rivera, como también ha hecho el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.

La portavoz recordó que las autoridades nicaragüenses prohibieron regresar al país a Rivera -líder miskito, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente del disuelto partido Yatama- después de que participara en un foro de la ONU sobre cuestiones indígenas, en mayo de 2023.

Tras volver clandestinamente a Nicaragua, fue detenido arbitrariamente en septiembre de aquel año, sumándose a la lista de opositores capturados por la dictadura del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La muerte de Rivera también motivó una declaración del Gobierno de Chile, que expresó "profunda preocupación" por el deceso, recordando que estaba "incomunicado desde su detención en 2023".

El fallecimiento "ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, documentado por organismos internacionales", dijo la Cancillería.

"Chile reafirma su compromiso con los estándares básicos de protección humanitaria e insta a esclarecer de manera transparente, independiente y rigurosa las circunstancias médicas que derivaron en su muerte", remarcó un comunicado.