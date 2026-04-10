Mon Laferte estrenó el tema principal para la serie "La Casa de los Espíritus"

La cantante Mon Laferte abraza la intimidad sonora y emocional de la obra de Isabel Allende con "Nuestra Casa", su nueva canción original creada como tema principal de la serie de "La Casa de los Espíritus".

Esta nueva adaptación de la emblemática novela de 1982 sí posee "sabor latino", a diferencia de la película de 1993, al ser una producción completamente hecha en Chile, lo cual se refuerza en su música al tener a la premiada artista nacional.

La saga familiar de los "Trueba", que abarca medio siglo, será adaptada en ocho episodios completamente en español, centrando el relato en tres generaciones de mujeres, "Clara,Blanca" y "Alba", en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Con Alfonso Herrera como "Esteban Trueba", el elenco tiene a Dolores Fonzi y Nicole Wallace como "Clara del Valle" en diferentes etapas de su vida, además Fernanda Urrejola como "Blanca" y Rochi Hernández como "Alba".

La serie se estrenará el próximo 23 de abril con sus primeros tres episodios en el streaming Prime Video, seguido de dos nuevos capítulos el 6 de mayo y los últimos tres el 13 de mayo.