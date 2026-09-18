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Tópicos: Magazine | Música

Morat reunió a más de 70 mil personas en seis noches en el Santander Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo colombiano pasó por Chile con su "Ya es mañana World Tour".

Morat reunió a más de 70 mil personas en seis noches en el Santander Arena
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El grupo colombiano Morat marcó un precedente tras seis conciertos en el recién reinaugurado Santander Arena, en los cuales reunió a más de 70 mil personas.

Los pasados 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de septiembre, la banda actuó en el marco de su gira "Ya es mañana World Tour" y concretó su regreso al país luego de su paso por el Festival de Viña del Mar en 2025.

En sus últimas dos presentaciones Morat sorprendió al público al invitar a la chilena Cami a cantar "Simplemente Pasan", al igual como ocurre en su álbum "¿A Dónde Vamos?".

Por ahora Morat se convierte en el artista que más gente ha llevado al Santander Arena tras su reciente cambio de nombre a comienzos de septiembre.

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